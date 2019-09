Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Zinsentscheid der EZB am Donnerstag ist eines der am meisten erwarteten Marktereignisse in diesem Jahr, so die Experten von XTB.Die Zentralbank müsse auf die sich abschwächende Konjunktur reagieren, die Markterwartungen seien hoch.Ende 2018 habe die EZB ihr QE-Programm (Quantitative Lockerung) eingestellt, in der Hoffnung, die Zinsen langsam erhöhen zu können. Die wirtschaftliche Realität habe diese Erwartungen brutal revidiert, da der Einbruch von Produktion und Handel, die globale Verlangsamung, geopolitische Risiken und die frustrierend niedrige Inflation die Zentralbank wieder zu Maßnahmen zwingen würden. Die EZB habe bereits angekündigt, dass sie an einigen Lösungen arbeite, die am Donnerstag bekannt gegeben würden. Der Zinsentscheid sei für Donnerstag, 13:45 Uhr angesetzt, die Pressekonferenz nach der Sitzung beginne um 14:30 Uhr. ...

