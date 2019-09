Zürich (ots) - Auf dem Esstisch ist vegan schon länger hip, jetzt hat der Trend auch die Börse erreicht, schreibt die «Handelszeitung». Kostenbewusste Anleger können seit Dienstag in den weltweit ersten Exchange Traded Fund (ETF) investieren, der komplett frei von Tierleid sein soll. Der US Vegan Climate ETF ist in alle Aktien investiert, die zum US Vegan Climate Index gehören. Diesen gibt es schon länger. Er hat im laufenden Jahr 23 Prozent gewonnen. Ob es so gut weitergeht, wird sich zeigen. Am ersten Tag der Lancierung des ETF verlor der Index 0,1 Prozent. Die Dividendenrendite beträgt aktuell rund 1,7 Prozent, was im derzeitigen Tiefzinsumfeld relativ viel ist.



