(shareribs.com) Mexiko City 11.09.2019 - In Mexiko steigt die Spannung zur erwarteten Entkriminalisierung von Cannabis. Bereits heute werden umfangreiche Schätzungen für das Marktpotential des Landes südlich der USA abgegeben. Nach wie vor stammt ein Großteil des illegalen Cannabis in den USA aus Mexiko. Der Kampf gegen illegalen Drogen hatte in den letzten Jahren verheerende Folgen für die mexikanische ...

