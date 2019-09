Der Mischkonzern Bouygues will einen Teil seiner Beteiligung am Zugkonzern Alstom verkaufen.

An Alstom ist Bouygues aktuell mit 27,7 Prozent beteiligt. Der Verkauf von den gut 29 Millionen Alstom-Aktien soll durch ein beschleunigtes Verfahren an institutionelle Investoren erfolgen, wie Bouygues am Mittwoch in Paris mitteilte. Danach werde Bouygues noch 14,7 Prozent an Alstom halten.

Das Alstom-Engagement hat sich zuletzt immer mehr zum Bremsklotz entwickelt, da dessen Beitrag für Bouygues gesunken ist./stk/jsl

ISIN FR0000120503 FR0010220475

