Kursaufschwung am Aktienmarkt, positive Aussichten für Infineon

Der DAX legte am heutigen Mittwoch zeitweise deutlich zu. Für den neuen Kursauftrieb sorgten Entspannungssignale aus China im Handelsstreit mit den USA und eine positive Konjunkturprognose für Deutschland.

Das war heute los. Versöhnliche Töne aus dem Reich der Mitte hellten die Stimmung an den Aktienmärkten auf. So will die chinesische Regierung eine Reihe von US-Produkten von Strafzöllen ausnehmen. Dieser Schritt wird als deutliches Entgegenkommen Chinas gewertet, mit dem Ziel, den Handelskonflikt mit den USA schneller beilegen zu können.

Laut dem Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW) setzt sich der konjunkturelle Sinkflug der deutschen Wirtschaft auch im dritten Quartal fort. Demnach sei mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,3 Prozent zu rechnen, nach -0,1 Prozent im zweiten Quartal. Unter dem Strich wird für das Gesamtjahr 2019 nur noch ein Wachstum von 0,4 Prozent erwartet. Dem IfW zufolge dürfte die deutsche Konjunktur aber bereits Mitte nächsten Jahres wieder anziehen. Vor dem Hintergrund dieser positiven Nachrichten ging es für den DAX heute zeitweise um rund 1 Prozent nach oben.

Den vollständigen Artikel lesen ...