Jedes LG SIGNATURE Produkt ist Ausdruck des Bestrebens, das Optimum zu realisieren und eine in der Branche beispiellose Sorgfalt zu demonstrieren. Das LG SIGNATURE Produktangebot steht für höchste Qualität, Spitzentechnologie und unvergleichlichen Stil, basierend auf dem Können und dem Engagement von Technikern und Designern, die sich höchste Perfektion zum Ziel gesetzt haben. Anspruchsvolle Konsumenten in aller Welt schätzen die innovativen LG SIGNATURE Luxusprodukte wegen ihrer Eleganz, Exklusivität und beispiellosen Zuverlässigkeit.



Technologie auf dem neuesten Stand trifft Design nach höchstem Standard



Wenn es um das Produktdesign geht, macht LG SIGNATURE keinerlei Kompromisse und bringt konsequent das Wesentliche jedes einzelnen Gerätes zum Ausdruck. Am offensichtlichsten wird dies wohl bei den Fernsehern der Marke, die eine extrem schlanke, elegante Ästhetik mit erstklassiger Displaytechnologie kombinieren. Angefangen bei den Geräten der G-Serie mit ihren scheinbar schwebenden filigranen Panels aus gehärtetem Glas über die W-Serie mit ihrem nur 3,85 mm dünnen "Wallpaper"-Design bis hin zum ersten rollbaren 8K OLED TV mit einer 224 cm (88 Zoll) Bilddiagonale: LG SIGNATURE geht neue Wege, um die Kategorie des Fernsehens neu zu definieren.



Bezeichnend für die Führungsposition der Marke in der TV-Branche ist der riesige 224-cm (88-Zoll)-Bildschirm des LG SIGNATURE OLED 8K, der sich aus 33 Millionen selbstemittierenden Bildpunkten zusammensetzt und mit neuer, exklusiver Technologie außergewöhnlich lebensechte Darstellungen liefert. Der eingesetzte intelligente alpha (Alpha)-9-Gen-2-Prozessor der zweiten Generation sowie ein Deep-Learning-Algorithmus sorgen für extrem scharfe und kontrastreiche Bilder.



Die Art of Essence - also die Kunst des Wesentlichen - und die klaren Linien des visionären Designs von LG SIGNATURE zeigen sich auch beim neuesten Kühlschrank. Im Streben nach einer Perfektion, bei der nur minimalste Temperaturschwankungen möglich sind, sorgt die "InstaView Door in Door"-Funktion dafür, dass Lebensmittel noch länger halten, da die Kühlschranktür nicht mehr so häufig geöffnet werden muss. Gemäß einer von LG durchgeführten Studie zum Konsumverhalten in den USA öffnet eine vierköpfige Familie etwa 66-mal pro Tag ihren Kühlschrank - und davon 32-mal ohne besonderen Grund. Das führt zu einem erheblichen Verlust an kalter Luft. Die innovative Türfunktion macht ein so häufiges Öffnen nicht mehr erforderlich: Durch zweimaliges Klopfen wird die elegante verspiegelte Glasscheibe an der Kühlschrankfront transparent und erlaubt den Blick ins Innere - ganz ohne das Öffnen der Kühlschranktür.



Mit minimalistischem Design und höchster Performance ist auch die LG SIGNATURE Waschmaschine das Ergebnis des unablässigen Strebens der Ingenieure nach einer technisch optimalen Umsetzung, ohne die Vision der Designer zu beeinträchtigen. Die Tür der Waschmaschine aus gehärtetem schwarzem Glas ist in einem Winkel von 17 Grad angeordnet, um eine bequeme Lesbarkeit des Displays und höchsten Bedienkomfort zu gewährleisten. Die perfekte Rundung der ergonomisch gestalteten Tür basiert auf anderthalb Jahren Entwicklungsarbeit und umfangreichen Versuchsreihen. Das Ergebnis zeichnet sich sowohl durch ästhetische Perfektion aus als auch durch eine Technologie mit maximalem Bedienkomfort, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.



Materialien von zeitloser Schönheit für hochwertige Verarbeitung und beispiellose Haltbarkeit



Bei der Verwendung der hochwertigsten Materialien scheut LG SIGNATURE keine Kosten. Die LG SIGNATURE Waschmaschine besitzt eine Porzellan-Emaillierung mit speziellen Farbpartikeln, welche die Maschine vor Korrosion und Abrieb schützen. Um die Haltbarkeit noch weiter zu erhöhen, wird diese Emaillierung bei rund 700 Grad Celsius aufgebracht, d. h. bei einer Temperatur, die etwa viermal höher ist als die, bei der herkömmliche Emaillierungen eingebrannt werden.



Der LG SIGNATURE Kühlschrank wird dagegen mit einem Korpus aus rostfreiem Stahl vom Typ 304 geliefert, der wegen seiner Beständigkeit für High-End-Küchengeräte bevorzugt wird. Dieser korrosionsbeständige Stahlwerkstoff bietet eine zeitlose Eleganz, wobei der metallische Schimmer der Oberfläche durch eine spezielle Beschichtung vor Fingerabdrücken geschützt wird.



Beim LG SIGNATURE OLED 8K werden für alle Teile nur hochwertigste Materialien verwendet, um die herausragende Qualität des TVs zu verstärken. Das Aluminiumgestell strahlt einen dezenten, metallischen Glanz aus, während das rückseitige Bildschirmgehäuse eine robuste Stabilität mit elegantem Hochglanz-Finish in "Piano Black" bietet.



Dieses haltbare und stabile Material sorgt für ein ausdrucksstarkes Design und perfekte Immersion. Ergänzt wird dieses Premium-Produkt durch einen speziellen Sockel, der von den erfahrenen LG SIGNATURE Technikern von Hand angefertigt wird. Pro Tag werden nur zehn dieser Fernseher von fachmännischer Hand gebaut und versprechen ein Höchstmaß an Qualität für ihre Benutzer.



Sorgfältige und exakte Fertigung in bester handwerklicher Tradition



Im Gegensatz zu den meisten anderen Produkte, die mit hoher Geschwindigkeit in hochgradig automatisierten Verfahren hergestellt werden, werden die LG SIGNATURE Haushaltsgeräte in kleinen Serien gefertigt, bei denen die Perfektion im Vordergrund steht und die daher mehr Zeit erfordern. Während andere Hersteller üblicherweise mehr als 1.000 Waschmaschinen pro Tag produzieren, entstehen bei LG SIGNATURE maximal nur 25 Einheiten pro Tag. Die gleiche Produktionsrate gilt auch für die LG SIGNATURE Kühlschränke, die in einer separaten Fertigungslinie hergestellt werden, um höchsten Ansprüchen an die Qualität gerecht zu werden und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen.



Jedes einzelne präzisionsgefertigte LG SIGNATURE Produkt muss strengste unternehmensinterne Standards erfüllen und wird einer rigorosen Beurteilung mit umfangreichen Tests unterzogen. Im Vergleich zu anderen Waschmaschinen wird die LG SIGNATURE Waschmaschine anhand von 61 zusätzlichen Testkriterien bewertet und durchläuft noch gründlichere Kontrollen.



Nach einer genauen Sichtkontrolle aller Komponenten durchlaufen alle LG SIGNATURE Premium-Haushaltsgeräte umfangreiche Qualitätsprüfungen. Ein LG SIGNATURE Fernseher benötigt 168 Stunden, um den umfangreichen Langzeittest zu durchlaufen, der ein fester Bestandteil der Qualitätssicherung (QS) ist. Hierbei muss jede Einheit eine Reihe von Prüfungen bestehen, um ihre Performance und Haltbarkeit nachzuweisen - darunter ausführliche Bildschirmabspielungen, wiederholtes Ein- und Ausschalten sowie Kanalsteuerungen. In einem späteren Stadium finden weitere Beurteilungen statt, wobei jeder neue Fernseher als zusätzliche Qualitätsgarantie unter simulierten Nutzungsbedingungen in Betrieb gesetzt wird. Nur die Produkte, die den hohen Qualitätsstandards von LG SIGNATURE entsprechen, werden für den Vertrieb und Verkauf freigegeben.



Mit exklusiven Produkten in höchster Qualität erfüllt LG SIGNATURE dauerhaft die Ansprüche von Kunden, die nur das Beste wollen und Wert auf Ultra-Premium-Lösungen im Luxussegment legen. LG SIGNATURE ist die Marke, die sich für eine optimale Symbiose von Design und Technologie dem Leitgedanken "Art Inspires Technology, Technology Completes Art" verschrieben hat - und das ohne jegliche Kompromisse.



Über LG SIGNATURE



LG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke des Innovationsführers LG Electronic und umfasst mehrere Produktkategorien. Entwickelt für anspruchsvollste Konsumenten, bietet LG SIGNATURE modernste Lifestyle-Technologie mit klarem, elegantem und luxuriösem Design für Wohn- und Lebensräume. LG SIGNATURE Geräte kombinieren optimale Technologie von LG bei gleichzeitiger Konzentration auf das Wesentliche. Das Ergebnis sind hochfunktionale Produkte mit unverwechselbarem LG SIGNATURE Design. www.LGSIGNATURE.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.LGSIGNATURE.com&d=DwMFaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=uog6ENkJ5loLUpC65oh3usMVeGfIpumscoWi4rlQLeI&m=gJ_6zQnr6WkUngyBCDHQDV2_y9ULF1UGvEaDGv_II0k&s=xxOlnwCvlVK37IEwcvF5-7YcGgVcjUl9icSLf4lOOo0&e=).



