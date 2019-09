Nachdem die Apple-Aktie am Dienstag mit einem Plus von 1,2 Prozent eher verhalten auf die Vorstellung neuer Produkte des iPhone-Herstellers reagiert hat, scheinen die Anleger auf den zweiten Blick überzeugt. Hinzu kommt, dass China im Handelsstreit mit den USA Entgegenkommen signalisiert und bestimmte Produkte von den Einfuhrzöllen ausnehmen will. Am Mittwoch legt die Apple-Aktie um 2,8 Prozent zu, womit der Börsenwert des Konzerns erstmals seit zehn Monaten wieder mehr als 1 Billion Dollar beträgt.

Trotz der Befürchtung sinkender iPhone-Verkaufszahlen und der Folgen des Handelsstreits liegt die Aktie seit Jahresbeginn 41 Prozent im Plus. Analysten erwarten, dass das Servicegeschäft in wachsendem Maße zum Umsatz beiträgt.

September 11, 2019

