TeamViewer legt Preisspanne für Börsengang fest - TeamViewer-Aktien werden in einer Preisspanne von EUR 23,50 bis EUR 27,50 pro Aktie angeboten - Angebot umfasst bis zu 84.000.000 bestehende Aktien aus dem Bestand des aktuellen Eigentümers, einschließlich Erhöhungs- und Greenshoe-Option - Innerhalb der Preisspanne läge das Gesamt-Emissionsvolumen zwischen EUR 1,41 Milliarden und EUR 2,31 Milliarden, entsprechend der endgültigen Anzahl der platzierten Aktien sowie dem Ausgabepreis - Der Streubesitz würde bei Verkauf aller angebotener Aktien, einschließlich der Erhöhungs- und Greenshoe-Option, bis zu 42% betragen - Preisspanne entspräche einer Marktkapitalisierung von EUR 4,7 bis 5,5 Milliarden - Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 12. September 2019 und endet voraussichtlich am 24. September 2019 - Erster Handelstag für den 25. September 2019 geplant Göppingen, 11. September 2019 - Die TeamViewer AG ("TeamViewer"), ein führender globaler Anbieter sicherer Konnektivitätslösungen, hat heute den Wertpapierprospekt für den Börsengang von TeamViewer und die geplante Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) veröffentlicht. Die angebotenen Aktien werden aus dem Bestand der aktuellen Eigentümerin, der TigerLuxOne S.à r.l ("bestehender Anteilseigner") stammen, einer Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma Permira beraten werden. Die Preisspanne wurde auf EUR 23,50 bis EUR 27,50 pro Aktie festgelegt. Der erste Handelstag der Aktien von TeamViewer ist voraussichtlich der 25. September 2019. Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagte: "Wir kommen mit unserem Börsengang gut voran. Es freut uns sehr, dass wir so viel positives Feedback zu dem einzigartigen Geschäftsprofil und den Wachstumsaussichten von TeamViewer erhalten. In den nächsten zwei Wochen werden wir Investoren auf der ganzen Welt treffen, um ihnen unsere Wachstumsstrategie zu erläutern, die auf dem Ausbau der Anwendungsmöglichkeiten unserer Software, der Kundensegmente und der globalen Reichweite basiert." Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 84.000.000 Aktien. Das gesamte Emissionsvolumen liegt zwischen EUR1,41 und 2,31 Milliarden, abhängig von der Anzahl der letztlich platzierten Aktien und dem Ausgabepreis. Die Preisspanne entspräche einer Marktkapitalisierung der Gesellschaft von EUR 4,7 bis 5,5 Milliarden. Je nach endgültigem Platzierungsvolumen läge der Streubesitzanteil zwischen 30% und 42%. Das Angebot enthält drei Bestandteile: (1) Das Basisangebot umfasst 60.000.000 nennwertlose Inhaberaktien aus dem Bestand von TeamViewers bestehendem Anteilseigner. (2) Abhängig von der Marktnachfrage kann der bestehende Anteilseigner nach freiem Ermessen und in Abstimmung mit den Joint Global Coordinators zusätzlich bis zu 15.000.000 weitere nennwertlose Inhaberaktien platzieren ("Erhöhungsoption"). Die Entscheidung über die Ausübung der Erhöhungsoption wird an dem Tag getroffen, an dem der Platzierungspreis festgelegt wird. (3) Bis zu 9.000.000 weitere nennwertlose Inhaberaktien, höchstens jedoch 15% der Anzahl der Basisaktien, können aus dem Bestand des bestehenden Anteilseigners angeboten werden, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken ("Greenshoe-Option"). Alle Erlöse aus dem Verkauf der nennwertlosen Inhaberaktien, der Aktien aus der Erhöhungsoption sowie aus der Mehrzuteilungsoption fließen an den bestehenden Anteilseigner. TeamViewer und der bestehende Anteilseigner haben eine Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag vereinbart, die bestimmten Ausnahmen unterliegt. Der Angebotszeitraum beginnt am 12. September 2019 und endet voraussichtlich am 24. September 2019. Privatanleger (natürliche Personen) können Kaufangebote für Aktien bis 12:00 Uhr (MESZ), institutionelle Anleger bis 15:00 Uhr (MESZ) des letzten Tages der Angebotsfrist einreichen. Der endgültige Angebotspreis (der "Angebotspreis") und die endgültige Anzahl der zu veräußernden Aktien werden auf Basis des Orderbuchs voraussichtlich am oder um den 24. September 2019 herum festgelegt. Der Handel mit den Aktien von TeamViewer im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. September 2019 beginnen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Der Prospekt steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit: https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/English/0/investor-relations.html Mit der Umwandlung der Rechtsform in eine Aktiengesellschaft hat TeamViewer einen Aufsichtsrat eingesetzt, der aus sechs Mitgliedern besteht. Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Abraham (Abe) Peled, Chairman von Synamedia und ehemaliger CEO und Chairman der NDS Group. Er ist seit 2014 Vorsitzender des TeamViewer-Beirats. Goldman Sachs International und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch und Barclays wurden als Joint Bookrunners mandatiert. RBC Capital Markets ist Co-Lead Manager. Lilja & Co. sind die unabhängigen IPO-Berater des Gesellschafters und von TeamViewer. ### Über TeamViewer Als ein weltweit führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen ermöglicht TeamViewer es Anwendern, sich überall und jederzeit mit Endgeräten aller Art zu verbinden. Das Unternehmen bietet sichere Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen und unterstützt Organisationen jeder Größe dabei, ihr volles digitales Potenzial zu nutzen. TeamViewer wurde bereits auf mehr als zwei Milliarden Geräten aktiviert und bis zu 45 Millionen Geräte sind zeitgleich online. Das 2005 in Göppingen gegründete Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter in Niederlassungen in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com. Folgen Sie TeamViewer auch auf Social Media. Gesellschaft: TeamViewer AG
Jahnstrasse 30
73037 Göppingen
Deutschland
Telefon: +49 7161 60692 50
Internet: www.teamviewer.com
ISIN: DE000A2YN900
WKN: A2YN90
Common Code: 205293540
Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Mehrzuteilungsoption: Der bestehende Gesellschafter hat Morgan Stanley & Co. International plc, in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager und auf Rechnung der Underwriter die Option gewährt, bis zu 9.000.000 weitere Aktien zum Angebotspreis zu erwerben (welche 15% des Volumens des Basisangebots darstellen).