Basware (Nasdaq: BAS1V), der weltweit führende Anbieter von vernetzten Purchase-to-Pay-Lösungen, elektronischer Rechnungsstellung (E-Invoicing) und innovativen Finanzierungsdienstleistungen, hat eine P2P-SaaS-Lösung für INNIO implementiert. INNIO hat seinen Hauptsitz in Österreich und ist ein führender Lösungsanbieter für Gasmotoren, Stromversorgungsanlagen, eine digitale Plattform und zugehörige Dienstleistungen für die Stromerzeugung und Gasverdichtung.

Der Dreijahresvertrag umfasst cloudbasierte P2P-Basware-Rechnungsautomatisierung, Vault, PDF für den Empfang, Scan Capture und den Basware Kundenservice-Manager. Die aktuelle Implementierung deckt Europa, die USA und Kanada ab.

"Das Basware-Team freut sich sehr auf den Start der Zusammenarbeit mit INNIO. Ich weiß, dass unsere ständig verfügbare, anwenderfreundliche Lösung die Digitalisierungsstrategie von INNIO stützen wird und die Anforderungen perfekt erfüllt", sagte Margit Tschauner, Key Account Managerin bei Basware.

"Wir haben uns für Basware entschieden, da Basware die beste Rechnungsautomatisierungslösung der Branche anbietet. Wir erwarten umfangreiche Verbesserungen, wenn wir unsere aktuellen unterschiedlichen Lösungen durch ein einheitliches Rechnungsautomatisierungssystem ersetzen", sagte Sergey Kukushkin, der Sourcing Finance Leader von INNIO.

Basware bietet eine fortschrittliche P2P-Plattform, die intuitiv und anwenderfreundlich ist, echte E-Transaktionen unterstützt und einen weitgehend automatischen Abgleich der eingehenden Rechnungen mit genehmigten Bestellungen gewährleistet.

Über Basware

Basware bietet das größte offene Geschäftsnetzwerk der Welt und ist weltweit führend bei der Bereitstellung vernetzter Purchase-to-Pay-Lösungen, elektronischer Rechnungsstellung (E-Invoicing) und innovativer Finanzierungsdienstleistungen. Mithilfe unserer Technologie haben Unternehmen hundertprozentige Ausgabentransparenz, da diese die Erfassung aller Finanzdaten über die Bereiche Beschaffung, Finanzen, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung hinweg ermöglicht. Basware ist ein internationales Unternehmen, das in mehr als 100 Ländern tätig ist und an der Börse Helsinki gehandelt wird (BAS1V: HE). Weitere Informationen über Basware finden Sie unter Basware.com

Über INNIO:

INNIO ist ein führender Lösungsanbieter von Gasmotoren, Stromversorgungsanlagen, einer digitalen Plattform und zugehörigen Dienstleistungen für die Stromerzeugung und Gasverdichtung am oder in der Nähe des Einsatzortes. Mit unseren Produktmarken Jenbacher und Waukesha geht INNIO über das Mögliche hinaus und blickt mutig auf morgen. Die zuverlässigen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Industriegasmotoren aus unserem vielfältigen Produktprogramm erzeugen zwischen 200 kW und 10 MW Leistung für zahlreiche Branchen weltweit. Wir können Support über den Lebenszyklus hinweg für die mehr als 48.000 gelieferten Gasmotoren weltweit anbieten. Und dank unseres Servicenetzes in mehr als 100 Ländern ist INNIO auch in Ihrer Nähe, um schnell auf Ihre Servicebedürfnisse reagieren zu können.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Jenbach, Österreich, und verfügt darüber hinaus über Niederlassungen in Welland, Ontario, Kanada, und Waukesha, Wisconsin, USA. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.innio.com.

