Neue oberflächenmontierte Geräte begegnen dem wachsenden Interesse an Hochspannungs-GaN-Funktionalität für ein breites Anwendungsspektrum

Transphorm Inc., der Marktführer für die Gestaltung und Fertigung der zuverlässigsten Hochspannungs-Galliumnitrid-Halbleiter (High Voltage (HV) Gallium Nitride (GaN)), kündigte heute seine ersten PQFN88-Transistoren der dritten Generation an. Die neuen 650 V-Geräte sind in zwei Ausfertigungen verfügbar, das TP65H070LSG (Source-Tab) und das TP65H070LDG (Drain-Tab) und bieten einen On-Widerstand von 72 Milliohm.

Bewährte Zuverlässigkeit der Plattform der dritten Generation wird erweitert

Die im Juni 2018 auf den Markt gekommenen Transphorm-Geräte der dritten Generation wurden als die zuverlässigsten und hochwertigsten [Q+R] GaN-FETs eingeführt, die es auf dem Markt gibt. Sie paaren einen maßgeschneiderten Niedervolt-MOSFET mit GaN-FET, um Folgendes zu bieten:

geräuschärmeres Umschalten

stärkere Leistung bei erhöhter Stromstärke mit minimaler externer Schaltung

erhöhte Störfestigkeit (Schwellenspannung von 4 V)

erhöhte Gate-Robustheit (etwa 20 V)

Die PQFN88 Drain- und Source-Pakete der dritten Generation umfassen breitere Kontakte für eine höhere Platinenzuverlässigkeit (Board-Level Reliability, BLR), was die Zuverlässigkeit mehrschichtiger Leiterplatinen-Designs (Printed Circuit Board, PCB) verbessert. Die Konfigurationsmöglichkeiten von Drain- und Source-Tab werden sowohl High- als auch Low-Side-Schalter-Standorten gerecht. Dadurch wird eine bessere Strahlungsimmunität geboten, da das große Pad an den ungeschalteten Knotenpunkt gelötet ist. Darüber hinaus ermöglicht die Erweiterung der TO-XXX FETs der dritten Generation durch die PQFN88-Geräte Ingenieuren, GaN-basierte oberflächenmontierte Anwendungen mithilfe der aktuellen Technologie von Transphorm zu untersuchen.

"Unser Fokus liegt weiterhin auf der Steigerung der GaN-FET-Zuverlässigkeit, während gleichzeitig höhere Leistungsdichte geboten wird", so Philip Zuk, Vizepräsident für internationales technisches Marketing und nordamerikanischen Vertrieb bei Transphorm. "Mit zunehmendem Interesse des Marktes an Hochspannungs-GaN-Technologie möchten wir unseren Kunden auch Geräteoptionen zur Verfügung stellen, die zu jeder möglichen Anwendungen passen. In diesem Sinne ermöglicht uns die Einführung von 72 Milliohm PQFN88 Source- und Drain-Geräten, alle drei Zielsetzungen zu erfüllen, indem wir unsere aktuelle Produktfamilie ausbauen."

Die Übernahmerate von Hochspannungs-GaN-Leistungselektronik steigt stetig. Tatsächlich hat Transphorm mehrere Kunden mit diversen Endprodukten angekündigt [z. B.: Server- und industrielle Netzgeräte, Gaming PC-Zubehör, tragbare Solargeneratoren und mehr], die das Leistungsversprechen der Technologie illustrieren.

Verfügbarkeit, Preis und Support

Die 650 V TP65H070LSG und TP65H070LDG (72 mO) FETs sind aktuell für 7,47 USD pro 1000 Stück erhältlich. Die Begleitdokumentation für die Konstruktion umfasst:

Datenblatt für die TP65H070L-Serie

Spice-Modell für die TP65H070L-Serie

1,2 kW Halbbrücken-Abwärts-/Aufwärts-Evaluationskit [TDHBG1200DC100-KIT]

TP65H070L Halbbrücken-Tochterkarte [TDHB-65H070-DC]

Empfohlene externe Schaltung für Transphorm GaN-FETs Anwendungshinweise

Zusätzliche Anwendungshinweise und Design-Leitlinien befinden sich auf den Geräte-Produktseiten: TP65H070LSG und TP65H070LDG.

Über Transphorm

Transphorm konstruiert und fertigt 650-V- und 900-V-GaN-Halbleiter mit höchster Leistung und Zuverlässigkeit für Stromwandlungsanwendungen mit Hochspannung. Transphorm verfügt über das größte IP-Portfolio (mehr als 1000 erteilte und angemeldete Patente) und produziert die branchenweit ersten JEDEC- und AEC-Q101-qualifizierten GaN-FETs.

