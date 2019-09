Stockholm (ots/PRNewswire) - Soluno BC, der UCaaS-Anbieter, gibt mit Freude die Ernennung von Jasinta Rajan als Chief Financial Officer und Johan Dalström als Chief Product Officer mit sofortiger Wirkung bekannt.



Jasinta bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Finanzmanagement in der Privatwirtschaft mit sich. Sie wird für das gesamte Management der Finanzen, Investitionen, des Business Engagement, der internen Revision und der Unternehmenssysteme verantwortlich sein.



Jasinta sieht großes Potenzial im Angebot von Soluno sowohl für bestehende als auch neue Produkte in Schweden und international. Sie wird daran arbeiten, skalierbare Routinen und Prozesse auf den Weg zu bringen, die ein starkes Wachstum mit finanzieller Kontrolle ermöglichen. Zusätzlich zu den Produkten und dem Geschäftsmodell sieht sie die Stärke von Soluno in seiner starken Kultur, durch die das Unternehmen agil und geschäftsorientiert ist.



"Ich habe die meiste Zeit meiner Karriere in unternehmerisch ausgerichteten und schnell wachsenden Unternehmen verbracht, doch ich habe als Consultant bei EY über fünf Jahre und zuletzt auch als Business Controller bei Ericsson über vier Jahre auch viel darüber gelernt, wie wichtig Prozesse, Routinen und Skalierbarkeit sind. Ich bin der Meinung, dass all diese Bestandteile auch bei Soluno nützlich sein werden", sagte Jasinta Rajan.



Johan Dalström verfügt er über einen umfangreichen Hintergrund mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in führenden Positionen bei branchenführenden Unternehmen. Er verfügt über eine umfassende Erfahrung im Produktmanagement und hat im Carrier-Geschäft sowie in der Software-Entwicklung gearbeitet. Johan verfügt über viel Fachwissen im Bereich Telekommunikation, wodurch er sich perfekt dafür eignet, Soluno auf seinem Weg seiner internen Veränderung und der Produktentwicklung zu führen.



"Ich bin dankbar für die Gelegenheit, für Soluno zu arbeiten. Es ist ein fantastisches Team mit einem äußerst konkurrenzfähigen Cloud-PBX-Angebot. Ich glaube und hoffe, dass ich dem Unternehmen auf dem weiteren Weg durch meine Erfahrungen und Führung einen Mehrwert liefern kann", sagte Johan Dalström.



Als einen der wichtigsten Gründe für Johan Dalström, die Rolle des CPO bei Soluno zu akzeptieren, nennt er, dass das Unternehmen seiner Meinung nach sowohl auf der Eigentümerebene als auch der Geschäftsführungsebene professionell handelt. Zudem ist Johan fest davon überzeugt, dass das Produkt sich im Alltagsleben der Endverbraucher positiv auswirken wird.



"Soluno befindet sich auf einem spannenden Weg der Expansion sowohl in Schweden als auch international. Da Johan Erfahrungen mit ähnlichen Entwicklungen in anderen Unternehmen - sowohl größeren als auch kleineren - hat, ist seine Erfahrung sehr wertvoll für uns", sagt Mattias Ohde.



Soluno BC AB



Soluno BC ist der größte und expansivste betreiberunabhängige UCaaS-Anbieter im nordischen Markt mit mehr als 150.000 Nutzern in der Cloud. Soluno arbeitet an der Zukunft der Geschäftskommunikationen, indem es ein Mobile-First-Konzept durch Großhandelspartner in Europa anbietet.



www.soluno.com (http://www.soluno.com/)



Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von:



Mattias Ohde, CEO

, Tel. :+46 31-352-40 03

mattias.ohde@soluno.se Joachim Brandt

+46 31-3524045

joachim.brandt@soluno.se



Original-Content von: SolunoBC, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130536/4372712