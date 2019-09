Hamburg, Deutschland, und New York (ots/PRNewswire) - CoreMedia Content Cloud hat das Zertifizierungsprogramm von Translations.com GlobalLink Connect abgeschlossen



CoreMedia, globaler Anbieter der Content-Managementplattform CoreMedia Content Cloud, der besten ihrer Klasse, hat heute eine strategische Partnerschaft auf Grundlage seiner zertifizierten Integration mit GlobalLink Connect von Translations.com bekant gegeben, des weltweit benutzerfreundlichsten Integrationstools für mehrsprachigen Content.



GlobalLink Connect ist die Komplettlösung zur Einleitung, Automatisierung, Steuerung, Verfolgung und Vervollständigung sämtlicher Facetten des Übersetzungsprozesses. Die einzigartige Kombination von CoreMedia Content Cloud und der umfassenden Kapazitäten für den Arbeitsablauf der Lokalisierung von GlobalLink Connect geben Nutzern eine umfassende Lösung zur Verwaltung von Enterprise-Content weltweit an die Hand, und dies bei minimalem Aufwand und praktisch ohne Gemeinkosten für die IT. In der Kombination mit GlobalLink AI können Nutzer von CoreMedia Content Cloud Kosten und Time-to-Market noch weiter senken und dabei hohe Qualität beibehalten.



"Wir sind der Überzeugung, dass die Integration von CoreMedia Content Cloud mit GlobalLink Connect von Translations.com für Marken, die ihre globale Reichweite ausbauen wollen, eine echte Umwälzung bedeutet", sagte Soeren Stamer, CEO und einer der Gründer von CoreMedia. "Sie können die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe bei Übersetzung und Veröffentlichung jetzt signifikant steigern, und dies über Websites, Channels, Regionen und Sprachen hinweg, um die Konsistenz, Relevanz und Wirksamkeit ihrer digitalen Markenerfahrungen zu verbessern."



CoreMedia Content Cloud ist die beste, offene, API-gesteuerte Contentlösung ihrer Klasse und vereint ein Headless-Repository für das Content-Management und eine Omnichannel-Delivery-Engine mit einer modernen Benutzerschnittstelle, die das Verfassen und die Vorschau komplexer Front-End-Kundenerfahrungen auf unterschiedlichen digitalen Channels und Geräten in Echtzeit ermöglicht. Damit wird das "fehlende Glied für den Content" für E-Commerce- und Marketing-Automatisierungsplattformen geliefert, was Marken und Einzelhändler in die Lage versetzt, Shops der nächsten Generation und Marken-Websites mit umfassendem Content und der Möglichkeit zum Kauf anzubieten. Content Cloud macht es leicht, Produktinformationen in Echtzeit mit Multimedia-Marketingcontent zu vereinen, um überall konsistente Produkt-Messages bereitzustellen.



Der zertifizierte Connector von CoreMedia stellt Vermarktern und Händlern, die sich auf Content Cloud und GlobalLink Connect verlassen, um globale, mehrsprachige Online-Erfahrungen in CoreMedia Studio zu verwalten, der intuitiven Schnittstelle für Business-Nutzer von Content Cloud, eine Palette erweiterter Funktionen zur Verfügung, darunter:



- Senden von Content an GlobalLink Connect zur Übersetzung in eine

oder mehrere Sprachen, mit individuellen Abgabefristen, in einem

oder mehreren Arbeitsabläufen.

- Automatisches Abrufen von Content von GlobalLink Connect, wenn die

Übersetzung abgeschlossen ist.

- Automatisches Feststellen von Stornierungen von Einreichungen in

GlobalLink Connect und Stornieren des Übersetzungsflows in

CoreMedia Content Cloud.

- Empfang von Benachrichtigungen über Abschluss, Stornierung, Import

und Kommunikationsfehler in jedem Übersetzungsflow von GlobalLink

Connect.

- Anzeige kontextueller Informationen wie Status der Übersetzung von

GlobalLink Connect für jedes Element von Content in CoreMedia

Studio.

- Einfache Verwaltung der Verbindungseinstellungen zu GlobalLink

Connect pro Website-Hierarchie ohne Beteiligung der IT. "Geschwindigkeit und Genauigkeit sind für ein effektives, globales Markenmanagement entscheidend", sagte Phil Shawe, Präsident und CEO von TransPerfect. "CoreMedia Content Cloud and GlobalLink Connect von Translations.com integrieren nahtlos miteinander, um Nutzern eine vertraute Lösung mit einer Plattform anzubieten, welche die globale Veröffentlichung von Content einfach gestaltet."



Beide Firmen sind auf der DMEXCO vertreten, die am 11./12. September 2019 in Köln (Deutschland) stattfindet. Treffen Sie dort die Teams von CoreMedia und Translations.com, um zu erfahren, wie nahtlose internationale Kampagnen in hunderten von Regionen und dutzenden von Sprachen in Rekordzeit gestartet werden können.



Informationen zur CoreMedia AG



CoreMedia mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, und Niederlassungen weltweit, ist der Motor für strategisches Content Management und Experience Orchestration, der die bedeutendsten Online-Markenikonen der Gegenwart ankurbelt. Führende globale B2C-Unternehmen (Deckers, Luxottica, PVH Corp, Finnair, T-Mobile) und B2B-Firmen (Continental, Claas, Emerson, DMG-Mori) kreieren durch die Unterstützung von CoreMedia digitale Erfahrungen der Spitzenklasse. Als Unternehmen mit Visionären, vertrauenswürdigen Beratern und leidenschaftlichen Experten bringt CoreMedia Marken auf das nächste Niveau der digitalen Kundenerfahrung. Wir stehen für Dialog, deshalb sollten wir miteinander reden. Weitere Informationen und die Möglichkeit der Einrichtung eines Demos erhalten Sie unter www.coremedia.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, auf Twitter @contentcloud oder lesen Sie unseren Blog unter blog.coremedia.com.



Informationen zu Translations.com



Translations.com ist weltweit größter Anbieter von Enterprise-Lokalisierungsdiensten und Technologielösungen. Translations.com verfügt über Niederlassungen in mehr als 90 Städten auf 6 Kontinenten und bietet Kunden auf der ganzen Welt komplette Dienste in über 170 Sprachen an. Mehr als 5.000 globale Organisationen setzen das Produktpaket GlobalLink von Translations.com ein, um das Management mehrsprachigen Contents zu vereinfachen. Translations.com ist Mitglied der Firmenfamilie von TransPerfect mit globalem Hauptsitz in New York und regionalen Hauptsitzen in London und Hongkong. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.translations.com.



Pressekontakt:



Doug Heise

Tel.: +1.415.371.0400

E-Mail: doug.heise@coremedia.com



Original-Content von: CoreMedia AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25670/4372725