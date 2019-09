Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Vom 1. bis 5. September kamen Journalisten und Vertreter der Agentur Prensa Latina, von Tokyo Shimbun, der spanischen Agencia Colpisa, der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa und anderer Medien zum ersten Mal nach Shenyang, China, wie das Informationsbüro der Stadtverwaltung von Shenyang verlauten ließ. Dies bot eine gute Gelegenheit für jene ausländischen Journalisten, sich eingehend mit der wirtschaftlichen Entwicklung von Shenyang zu befassen und die charmante Kultur von Shenyang persönlich kennenzulernen.



Dazu führten die ausländischen Journalisten Interviews und Nachforschungen im der BMW-Werk Shenyang Brilliance, im Chinesischen Industriemuseum, bei der Shenyang Yuanda Group, bei Shenyang Shengjing Embroidery Culture, im Mukden Palace, bei Rice Dream Space Farmland im neuen Bezirk Shenbei, bei der Shenyang Acrobatic Troupe und an anderen Stellen durch. Dabei waren sie fasziniert von den Traditionen und der Modernität, den Volksbräuchen und der Kultur von Shenyang, dieser zentralen Stadt im Nordosten Chinas, die die Journalisten in vielerlei Hinsicht beeindruckte, angefangen von der handwerklichen Produktion über die großindustrielle Anlagenfertigung bis hin zur Drohnenforschung und -entwicklung.



Bruce Davidson, CEO von Australian Associated Press, sagte Shenyang sei eine sehr moderne Metropole mit ordentlichen und sauberen Straßen. Zahlreiche Unternehmen sind im Industriepark angesiedelt, wo viele neue Projekte entstehen. Zweifellos wird Shenyang noch mehr Unternehmen aus der ganzen Welt anziehen, um in dieses verheißungsvolle Land zu investieren.



Am 2. September wurden die ausländischen Journalisten auf dem Messegelände bei der Eröffnung der 18. Annual Chinese International Equipment Manufacturing Industry in Shenyang von hervorragenden Produkten des Anlagenbaus angezogen. João Pimenta, ein Reporter der Nachrichtenagentur Lusa, würdigte die großartige Naturkulisse und das angenehme Klima von Shenyang. Es lag weit jenseits seiner Vorstellungskraft, dass Shenyang eine Stadt mit solchem Potenzial sei, dass sie in der Lage ist, so viele international führende Produkte des Anlagenbaus herzustellen und ins Ausland zu exportieren. Während dieses Besuchs gab der Reporter von Prensa Latina das Manuskript mit dem Titel "China zeigt die wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften des Anlagenbaus" heraus.



In der Produktionshalle des BMW-Werks in Tiexi, Shenyang, staunten Journalisten beim Anblick zahlreicher Roboter, die methodisch Autoteile an modernen Montagelinien zusammenbauten, und lobten die Dynamik der Shenyanger Fertigungsindustrie. Bei einem Besuch verschiedener industrieller Exponate im chinesischen Industriemuseum in Shenyang erlebten die Journalisten die Entwicklung und den Wandel der chinesischen Industrie. "Die Wirtschaft von Shenyang beginnt sich gerade zu entwickeln, und ich möchte den Japanern darüber berichten", sagte Chihaya Tsuboi, eine Journalistin von der Tokyo Shimbun.



Beim Besuch des Mukden Palace Museums und der Shenyang Acrobatic Troupe waren die Journalisten von der alten und prächtigen Kultur Chinas beeindruckt. Bei Rice Dream Space Farmland im neuen Bezirk von Shenbei, Shenyang, waren die Journalisten zutiefst erstaunt über die ökologische und moderne Landwirtschaft in Shenyang und machten viele Fotos zur Erinnerung. "Shenyang ist nicht nur eine Stadt mit einer traditionellen Kultur, sondern auch eine charmante Metropole - mir gefällt Shenyang sehr", sagte Zigor Aldama, ein Reporter von Agencia Colpisa.



Liu Zhuangye, Direktor des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Shenyang, erklärte, dass Shenyang eine zentrale Metropole im Nordosten Chinas, eine berühmte historische und kulturelle Stadt sowie ein ausgezeichnetes Touristenziel ist. Laut dem Informationsbüro der Stadtverwaltung von Shenyang ist die Metropole Chinas fortschrittlichster Standort für Anlagenbau, eine nationale Pilotzone für umfassende Reformen und eine Pilotzone für den Freihandel. Im Zuge der Veränderungen aufgrund der Verdrängung der herkömmlichen Fertigungsindustrie durch die Highend-Fertigungsindustrie mit neuen Technologien beschleunigt Shenyang seine Innovation und Entwicklung.



