Die Anzahl von E-Autos auf Deutschlands Straßen nimmt, wenn auch nur langsam, zu. Feuerwehrleute sorgen sich daher um eine steigende Anzahl an Fahrzeugen mit Lithium-Ionen-Batterien, die in Unfälle verwickelt werden können.Der Wandel von Benzinern und Dieselfahrzeugen hin zur Elektromobilität ist im Gange. Auch wenn auf Deutschlands Straßen noch verhältnismäßig wenig E-Autos unterwegs sind, sehen sich Feuerwehrleute vor neuen Herausforderungen, wenn Elektroautos an Unfällen beteiligt sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...