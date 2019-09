=== *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1H, München 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H, Grünwald *** 08:00 DE/Verbraucherpreise August (endgültig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 09:00 DE/IAA Pkw (bis 22.9.), Eröffnungsfeier mit Rede von Bundeskanzlerin Merkel (10:30), Frankfurt 09:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Rede im Bundestag bei der Generaldebatte zum Haushalt, Berlin 09:00 DE/Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, PK zu den Entwicklungen verschiedener Kriminalitätsbereiche, u.a. der Internet- und Wirtschaftskriminalität 09:30 EU/EuGH, Urteil über Zulassung genetisch veränderter Sojabohnen in Lebens- und Futtermitteln, Luxemburg *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,1% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vm/-2,6% gg Vj *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt 13:00 CA/Hudson's Bay Co, Ergebnis 2Q, Toronto 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 217.000 - DE/Verhandlungen Verdi/Lufthansa zu einer "Best Owner Vereinbarung" wegen angekündigtem Verkauf der Cateringtochter Lufthansa Service Gesellschaft (LSG), Frankfurt - AE/Opec plus Partnerländer, Sitzung des gemeinsamen ministeriellen Überwachungsausschusses, Abu Dhabi - Börsenfeiertag Südkorea ===

