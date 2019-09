Nordex und die guten alten Zeiten

Waren das noch Zeiten… Anfang April schoss die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) regelrecht in die Höhe und erreichte ihr Jahreshoch bei 15,68 Euro. Damit hatte sich der Kurs des TecDAX- und SDAX-Wertes in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 verdoppelt. Inzwischen ist von dieser Euphorie am Aktienmarkt rund um den Hamburger Windturbinenhersteller jedoch kaum noch etwas zu spüren. Die 2019er-Performance kann sich angesichts eines Kurszuwachses von immer noch mehr als 25 Prozent weiterhin sehen lassen, allerdings glaubten Anleger schon wesentlich weiter zu sein.

Nordex kämpft unter anderem mit den Schwächen auf dem deutschen Heimatmarkt. 35 errichtete Windräder im ersten Halbjahr des Jahres ausgerechnet in Deutschland, dem langjährigen Musterschüler in Sachen Energiewende, sind eine Enttäuschung. Der von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einberufene Krisengipfel zur Windenergie brachte nicht den erhofften Durchbruch.

