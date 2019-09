Die Börse von Hongkong bietet mehr als 38 Mrd. $ für den Kauf der Londoner Börse. Das klingt fast wie ein Witz, gehört aber zur Politik der Chinesen, sich gegen den Westen zu positionieren. London ist der größte Finanzmarkt der Welt (vor New York ohne US-Geschäft) und wäre eine politische Herausforderung erster Ordnung. Ob dies von den Engländern genehmigt würde, lassen wir offen. Doch der Wettbewerb zwischen China und dem Westen gewinnt damit an Breite. Gleichwohl: Wettbewerb auf dieser Ebene dient den Geschäften.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.