Heute tagt der EZB-Rat und nach acht Jahren verabschiedet sich Draghi voraussichtlich mit einem angeblich gigantischen Plan, die europäische Konjunktur anzuregen. Die Börse wettete darauf in den letzten Tagen fast euphorisch, sogar in New York, aber die Reaktionen ab heute nachmittag werden unterschiedlich aussehen. Die Wirkung ist andererseits abzusehen: Werden alle Erwartungen bestätigt, gibt es noch einen letzten Schritt für den DAX über 12.400, dann wird Kasse gemacht. Sind die Märkte enttäuscht, passiert das Gleiche: Es wird Kasse gemacht. Wie also verhalten? Lesen Sie dazu bitte die AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!