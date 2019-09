Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 81 auf 99 Euro angehoben. Der Markt sei hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit des Konsumgüterherstellers zu optimistisch, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch werde die Wahrscheinlichkeit, dass Beiersdorf einen beträchtlichen Teil seines angehäuften Kapitals von 4 Milliarden Euro ausschütten könnte, zu positiv gesehen. Er verwies unter anderem darauf, dass das Umsatzwachstum dem der Konkurrenz hinterher hinkt./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 03:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005200000

AXC0039 2019-09-12/07:23