Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta006/12.09.2019/07:00) - -> Bestand von Peach Property erhöht sich durch Transaktion von knapp 8.800 auf rund 12.450 Wohnungen -> Vermietbare Wohnfläche steigt um 221.000 auf neu rund 785.000 Quadratmeter -> Neu erworbenes Portfolio generiert rd. CHF 14,4 Mio. jährliche Ist-Mieteinnahmen; Soll-Miete des gesamten Peach Portfolios steigt um knapp CHF 16 Mio. auf über CHF 62 Mio. -> Ausbau bestehender Standorte durch Erwerb von Beständen im Ruhrgebiet, Bielefeld und Kaiserslautern -> Portfolio verfügt über erhebliches Renditepotenzial aus aktivem Bestandsmanagement -> Das bisherige Mittelfristziel von 11.000 Wohnungen ist damit deutlich übertroffen; Peach Property plant weiterhin Fortsetzung des substanzorientierten Portfoliowachstums



Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, baut den Wohnimmobilienbestand durch den Erwerb eines Portfolios mit insgesamt 3.672 Wohneinheiten deutlich aus. Die entsprechenden Kaufverträge wurden nun notariell beurkundet, wobei das Closing der Transaktion für Ende Dezember 2019 vorgesehen ist. Über den Verkäufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Ankauf wird mittels einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapital finanziert - in Fortführung der bisherigen Finanzierungsstrategie von Wachstum unter Beibehaltung einer soliden Eigenkapitalbasis.



Das Portfolio umfasst Wohnungen im Ruhrgebiet - in Bochum, Essen, Gelsenkirchen und Velbert - sowie in Bielefeld und Kaiserslautern. Damit verstärkt sich Peach Property an bestehenden regionalen Standorten und kann in der Bewirtschaftung weitere Skaleneffekte generieren. Das neu erworbene Portfolio erwirtschaftet mit rd. 221.000 Quadratmetern Wohnfläche eine jährliche Netto-Kaltmiete von umgerechnet rd. CHF 14,4 Mio. (EUR 13,3 Mio.). Das derzeitige Mietniveau liegt dabei teilweise signifikant unter dem aktuellen Marktniveau bzw. den Vermietungen der vergangenen 12 Monate. Erhebliches Renditepotenzial besteht darüber hinaus durch die Optimierung des Leerstands im Portfolio von knapp 9 Prozent. Peach Property geht davon aus, den Leerstand innerhalb von ein bis zwei Jahren nach dem Closing je nach Standort in Richtung des Marktleerstands von 3-5 Prozent reduzieren zu können. Neben anderen Massnahmen wird ein wichtiger Faktor dabei das mieterzentrierte Bestandmanagement aus einer Hand sein, mit dem Peach Property bereits im bestehenden Portfolio bei der Reduzierung von Leerstand erfolgreich ist. Unter anderem sind neue Peach Points in Gelsenkirchen und Erkrath sowie eine personelle Verstärkung jener in Kaiserslautern, Oberhausen und Bielefeld geplant, um die zusätzlichen Mieter direkt und aus nächster Nähe betreuen zu können. Durch die Transaktion wird sich der Wohnungsbestand von Peach Property zum Jahresende 2019 auf rund 12.450 Einheiten mit einem Marktwert von rund CHF 1,1 Mrd. erhöhen. Die vermietbare Fläche steigt entsprechend um 221.000 Quadratmeter auf dann 785.000 Quadratmeter und die Soll-Miete des Wohnungsbestands insgesamt um knapp CHF 16 Mio. auf mehr als CHF 62 Mio.. Den Net Asset Value (NAV Marktwerte) je Aktie erwartet Peach Property zum Jahresende 2019 in der Grössenordnung von CHF 39.00 (voll verwässert) bzw. CHF 45.00 (unverwässert). Peach Property plant eine Fortsetzung des substanzorientierten Wachstums auch in den kommenden Jahren.



Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group: "Unsere Portfoliogrösse springt mit dieser Akquisition um rund 40 Prozent deutlich über die Milliardenmarke, wodurch Peach Property für ein erweitertes Investorensegment attraktiv wird. Dabei ergänzen wir unsere bestehenden Standorte optimal und können so unsere Stärken in der Mieterbetreuung und unsere hoch digitalisierte Plattform auf ideale Weise zum Einsatz bringen. Das Wachstum geht einher mit einem deutlichen Sprung beim Net Asset Value. In den kommenden Jahren wollen wir weiter dynamisch wachsen und werden dabei unserem Investmentfokus auf renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in deutschen B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen, treu bleiben."



Kontakte:



Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com



Medien Deutschland edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns +49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de



Über die Peach Property Group AG Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati sowie Kurt Hardt.



Weitere Informationen unter http://peachproperty.com



(Ende)



Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Thomas Wolfensberger und Dr. Marcel Kucher Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com



ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1568264400993



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 12, 2019 01:00 ET (05:00 GMT)