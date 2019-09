SRE: diese Energie-Aktie hat es in sich. Gestern Ausbruch aus Dreiecksformation, jetzt vorbei am Allzeithoch?

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US8168511090Ein weitgehend stabiler Aufwärtstrend, der nur in den letzten Börsenturblenzen unterbrochen war, mit einem Halbjahresplus von 16 Prozent spricht für eine solide Entwicklung. Gestern ist Sempra aus der Dreiecksformation aus Bullenflagge und der Unterstützungs- / Widerstandslinie ausgebrochen und hat ein Kaufsignal generiert.Sempra ist ein solides Energieunternehmen mit einem Fokus auf erneuerbaren Energieträgern. Genannt sei hier die Power-to-X-Technologie, mit der überschüssiger Strom in Wasserstoff umgewandelt und später in Brennstoffzellen genutzt oder dem Erdgas beigemischt werden kann. Umsätze und Dividenden stiegen in den vergangenen Jahren stetig, nur beim Gewinn gab es 2017 einen Knick nach unten, der aber inzwischen weitgehend ausgebügelt ist.Das Kaufsignal ist da. Es könnte zusätzlicher Kaufdruck entstehen, sofern Konjunktur und Energiepreise anziehen. In diesem Fall wäre es möglich, dass Sempra Energy ohne Pullback am Allzeithoch vorbeizieht. Der Stopp Loss sollte dann jeweils unter der letzten Tageskerze gesetzt werden oder mit einem Trailing Stopp nachgezogen werden Der nächste Termin für Quartalszahlen ist für 1. November vorgesehen, aber momentan noch nicht bestätigt. Auf jeden Fall besteht genügend Zeit, die Gewinne – sofern sie eintreten – rechtzeitig vom Tisch zu nehmen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SRE.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/sempra-energy-mit-long-setup/