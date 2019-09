Wirecard AG begibt erfolgreich erste Investment-Grade-Anleihe DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Wirecard AG begibt erfolgreich erste Investment-Grade-Anleihe 12.09.2019 / 07:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ZUGELASSEN, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DES DOKUMENTS. 12. September 2019 Wirecard AG begibt erfolgreich erste Investment-Grade-Anleihe - Erfolgreiche Platzierung des angestrebten Anleihevolumens - Investment-Grade-Rating durch Ratingagentur Moody's - Mehr als zweifache Überzeichnung des Anleihevolumens in Höhe von 500 Mio. EUR - Zinskupon über 0,50 % p. a. - Laufzeit bis September 2024 Aschheim (München). Die Wirecard AG hat ihre erste Investment-Grade-Anleihe sehr erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Die Emission bietet Zugang zu einer breiten nationalen und internationalen Fremdkapitalgeberbasis und trägt damit zu einer optimierten und diversifizierten Kapitalstruktur innerhalb des Wirecard Konzerns bei. Im Zuge dessen konnte Wirecard als einer der ersten und wenigen Dienstleister in der Payment-Industrie ein Investment-Grade-Rating (Baa3, Emittenten- und Emissionsrating) der unabhängigen Ratingagentur Moody's erzielen. Am Kapitalmarkt stieß die Anleihe auf großes Interesse. Mit einem angestrebten Anleihevolumen in Höhe von 500 Mio. EUR war das Orderbuch nach Abschluss des Preisbildungsverfahrens mehr als zweifach überzeichnet. Aufgrund des Investment-Grade-Ratings und der derzeitigen positiven Lage an den Kapitalmärkten konnte ein attraktives Pricing erzielt werden. Der Zinskupon der Anleihe wurde auf 0,50 % p. a. festgesetzt, die Laufzeit endet im September 2024. Die Mittel werden primär zur Rückführung von in Anspruch genommener Kreditfazilitäten verwendet. Das Listing erfolgt am Euro MTF der Börse Luxemburg. Die Emission des Finanzinstruments wurde von Crédit Agricole, Deutsche Bank und ING als globalen Koordinatoren sowie Citigroup, Credit Suisse, ABN AMRO und Lloyds Bank als weiteren Joint Bookrunners begleitet. Für die Vermarktung der Anleihe fanden an den bedeutendsten europäischen Finanzplätzen Roadshow-Termine statt. Alexander von Knoop, CFO der Wirecard, sagt: "Die sehr erfolgreiche Emission der Anleihe und das erlangte Investmentgrade-Rating bieten uns eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Optimierung unserer Finanzierungsstruktur sowie zur Erweiterung unserer Kapitalgeberbasis. Als global agierender Technologiekonzern sind wir nun auch auf Mittelherkunftsseite bestens diversifiziert und freuen uns, fortan sowohl für Eigen- als auch für Fremdkapitalgeber am Kapitalmarkt vertreten zu sein." Über Wirecard:
Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). 12.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim b. München
Deutschland