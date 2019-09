Zürich (ots) - AWK Group ist mit einer zukunftsorientierten Strategie und einem darauf ausgerichteten Operating Model weiterhin auf Wachstumskurs. Mit der Ernennung von Robin Euler zum neuen Partner und Chief Operating Officer (COO) vollzieht das IT Beratungsunternehmen einen wichtigen Schritt im Hinblick auf die weitere Expansion.



Die neu geschaffene Position des COO soll AWK einerseits organisatorisch stärken und dazu beitra-gen, die Einführung des neuen Operating Models mit einem hohen Grad an Professionalität voranzutreiben. Anderseits ist die Rolle des COO im Rahmen der internationalen Expansion von AWK auch für die Sicherstellung der Operational Excellence und die Erfüllung der hohen Qualitätsansprüche bei der Leistungserbringung von zentraler Bedeutung. Denn AWK hat den Anspruch, nicht nur ihre Kunden beim digitalen Wandel zu begleiten, sondern mit einem wegweisenden Operating Model auch selbst ein Vorreiter bei der Digitalisierung zu sein. Das im ersten Halbjahr 2019 verzeichnete Wachstum von mehr als 15% unterstreicht, dass die eingeschlagene strategische Stossrichtung von AWK Früchte trägt. «Ich bin überzeugt davon, dass die neue Ausrichtung von AWK und einzelne, mit der Strategieumsetzung angedachte Akquisitionen im In- und Ausland attraktive Wachstumspotenziale eröffnen. Ich freue mich darauf, diese aktiv mitzugestalten», so Robin Euler.



Robin Euler studierte Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim und verfügt über einen MBA Abschluss der Western Illinois University in Macomb, USA. Nach mehr als 10 Jahren in nationalen und internationalen Führungspositionen bei Detecon International GmbH, unter anderem als Mitglied des International Executive Boards und als Head of Global Functional Practice «Innovation & Special Assets», war Euler zuletzt CEO der Detecon Schweiz AG und leitete zudem die Sparte Digital Solutions der T-Systems International GmbH in der Schweiz und Österreich.



«Mit Robin Euler haben wir einen hoch qualifizierten Experten für uns gewonnen, der neben umfas-sendem Branchen Know-how und einer breiten Vernetzung in der digitalen Wirtschaft auch über die strategische Erfahrung verfügt, die für unsere kontinuierliche Weiterentwicklung erforderlich ist», freut sich CEO Oliver Vaterlaus.



Für weitere Informationen:



AWK Group AG

Jacqueline Leichsering

Leutschenbachstrasse 45

8050 Zürich

Tel. +41 79 462 60 52

E-Mail: jacqueline.leichsering@awk.ch, www.awk.ch



Original-Content von: AWK Group AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100068968