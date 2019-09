Straumann Group und Modern Dental Group bedienen Zahnärzte in Hongkong und Macau künftig gemeinsam

Führende Unternehmen der ästhetischen Zahnmedizin gründen Peak Dental Solutions Hong Kong Ltd, ein Joint Venture zur Versorgung der Zahnärzte in Hongkong und Macau.



Peak Dental Solutions wird eines der breitesten Angebote an Dentallösungen anbieten und Kunden beider Unternehmen bedienen.



Die Investition bietet Straumann eine starke Ausgangsbasis für wichtige Produkt- und Markeneinführungen.



Basel/Hong Kong, 12. September 2019 -Die Straumann Group, ein weltweit führender Anbieter von Implantaten und ästhetischer Zahnmedizin, und die Modern Dental Group Limited, ein weltweit führender Prothetik-Anbieter, haben ein Joint Venture gegründet. Zweck ist der Aufbau der Vertriebsgesellschaft Peak Dental Solutions Hong Kong Ltd, die ab dem vierten Quartal dieses Jahres die Dentalbranche in Hongkong und Macau bedienen soll. Straumann und die Modern Dental Group werden mit 40 bzw. 60 Prozent substanziell in das Joint Venture investieren. Finanzielle Details wurden nicht publiziert.

Dentalprodukte von Straumann sind in Hongkong seit vielen Jahren über den langjährigen lokalen Vertriebspartner Advance Dental Consulting (ADC) erhältlich, der zur Positionierung von Straumann als lokaler Marktführer einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Jedoch sind weitere Investitionen in den Vertriebskanal notwendig, um die schnell wachsenden Angebote der Gruppe und bevorstehende Markteinführungen abdecken zu können. Straumann hat deshalb eine Vereinbarung mit ADC getroffen, die es Peak Dental Solutions ermöglicht, den Vertrieb der Straumann-Produkte zu übernehmen.

Das Angebot an Dentallösungen der Straumann Group hat sich allein im vergangenen Jahr deutlich vergrössert, zum Beispiel mit dem vollkonischen Implantat der nächsten Generation BLX und dem vollkeramischen zweiteiligen Implantatsystem. Um weitere, erschwingliche Lösungen anzubieten, hat die Gruppe neben Neodent und Medentika auch Anthogyr in ihr Markenportfolio aufgenommen und ergänzt dieses mit preisgünstigen Angebote von T-Plus und Warantec.

Zu den spannendsten Expansionsbereichen gehören digitale Anwendungen. Zu den jüngsten Ergänzungen von Straumann zählen hier die intraoralen Scanner TRIOS, CS 3600 und Virtuo Vivo, die Medit-Laborscanner sowie die Palette von Fräsmaschinen und 3D-Druckern. Die Gruppe ist zudem daran, mit Clear-Aligners von ClearCorrect und Smyletec in den asiatischen Markt einzusteigen. Alle diese Lösungen sollen noch mehr Kunden in Hongkong und Macau von einem einzigen Servicepartner angeboten werden.

Peak Dental Solutions wird über eines der breitesten Angebote an Zahnersatz-, dentalen Restaurations-, Korrektur- und Digitallösungen sowie über den Zugriff auf die Kundenbasis beider Unternehmen verfügen, um so Cross-Selling-Möglichkeiten zu nutzen. Das neue Unternehmen wird mit dem Modern Dental Laboratory zusammenarbeiten und gemeinsam Trainingsprogramme entwickeln, die über das Center of Dental Education angeboten werden sollen. Die Kunden haben zudem auch Zugriff auf die Weiterbildungs- und Supportnetzwerke von Straumann und des ITI (International Team for Implantology).

Über die Modern Dental Group

Modern Dental Group Limited (Börsensymbol: 3600:HK) ist ein weltweit führender Dentalanbieter mit Schwerpunkt auf massgeschneiderter Prothetik für Kunden in der expandierenden Branche. Das Portfolio umfasst festsitzende Prothetik wie Kronen und Brücken, herausnehmbare Prothetik wie Zahnprothesen sowie weitere Lösungen für Kieferorthopädie, Sport- und Schnarchschutz. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in 17 Ländern, darunter Modern Dental Laboratory in Hongkong, Elysee, Permadental, Labocast und CDi in Westeuropa, MicroDental und Modern Dental USA in Nordamerika, Yangzhijing in China und Southern Cross Dental in Australien.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent oder Straumann, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten, Stiftungen, Universitäten und weiteren Partnern erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt rund 7000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

