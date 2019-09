Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Oracle nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Das erste Geschäftsquartal des Software-Herstellers sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bereiche Cloud und Support seien besser, das Geschäft mit neuen Lizenzen indes schwächer als erwartet gewesen. Der Ausblick auf das zweite Quartal habe zudem enttäuscht./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 03:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

