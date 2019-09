Der Zyklus im Chip-Business läuft zwar stets etwas riskanter und heftiger, bietet jedoch die besten Einschätzungen dafür, wie der große Konjunkturtrend zu beurteilen ist. Denn in 80 % aller Produkte inklusive Textilien steckt irgendwo ein Chip. Damit ist Angebot und Nachfrage nach Chips in allen Varianten gemessen an der Menge und dem Preis eine zuverlässige Indikation dafür, wie die Gesamtnachfrage weltweit läuft. Denn Chips sind absolut international und niemand kann sich dem entziehen. Alle Chipaktien legen seit Tagen schrittweise zu. Bester Deutscher ist Infineon knapp um 18 Euro, womit die bisherigen Kursziele erreicht sind.



