Intel - schafft die Aktie diesesmal den Breakout?

Symbol:ISIN:Der Aktienkurs von Intel hat seit April fast 30% korrigiert. Nun klettert die Aktie des Chip-Konzerns wieder nach oben. Die Aktie von Intel befindet sich aktuell über dem EMA 50 im Aufwärtstrend. Wenn Intel den Widerstand bei 53 USD nun überwinden kann, würde sich eine Einstiegsgelegenheiten in die Aktie des Chip-Riesen bieten.Intel ist sehr steil an den Widerstand herangelaufen. Der Abstand zum EMA 50 ist bereits sehr groß, dadurch ist auch die Wahrscheinlichkeit das die Aktie den Widerstand nicht sofort überwinden wird erhöht. Im Juli sahen wir bereits einen Breakout-Versuch der wieder abverkauft wurde. Wenn Intel unter dem Widerstandsbereich seitlich korrigieren würde, um danach den Breakout zu starten, bekämen wir ein attrakiveres Setup.Für einen Long-Einstieg sollte die Intel-Aktie vor dem Breakout bei 53 USD noch ein paar Tage seitlich korrigieren. Wenn dann der Ausbruch erfolgt, könnte man direkt in die Aktie einsteigen. Für aggressivere Trader würde sich ein Stopp unter der Breakout-Kerze anbieten. Defensivere Trader könnten den Bereich unter den Kerzen der möglichen seitlichen Korrekturbewegung setzen.Meine Meinung zu Intel ist NEUTRAL