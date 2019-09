Nabis Holdings: Nabis Holdings bringt BIS, eine neue CBD-Exklusivmarke, auf den Markt DGAP-News: Nabis Holdings / Schlagwort(e): Produkteinführung Nabis Holdings: Nabis Holdings bringt BIS, eine neue CBD-Exklusivmarke, auf den Markt 12.09.2019 / 08:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nabis Holdings bringt BIS, eine neue CBD-Exklusivmarke, auf den Markt VANCOUVER, British Columbia, 12. September 2019 - Nabis Holdings Inc. (CSE: NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) ("NabisTM" oder das "Unternehmen"), eine führende kanadische Investmentgesellschaft mit Investitionen in Assets in mehreren Bereichen des Cannabissektors, gab heute die Markteinführung von BIS (Be In Synergy), der neuen exklusiven Marke für Cannabidiol (CBD) -Produktlinien, bekannt. BIS wurde mit dem Ziel kreiert, innovative, qualitativ hochwertige, effiziente und sichere Verbraucherprodukte durch einzigartige Formulierungen und Technologien zu entwickeln, die den Gebrauch und die Wirkung von Cannabis optimieren. Laut Erwartungen werden die ersten Produkte von BIS Ende 2019 zum Verkauf angeboten. Die Marke BIS umfasst eine Vielzahl aufregender Produktlinien, um die medizinischen, Lifestyle- und Wellnessbedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Die Produkteinführung von BIS umfasst SKUs für Esswaren, Vapes, Patches, Kosmetika, Hautpflege- und Haarprodukte. Darüber hinaus besitzt BIS in den USA die exklusiven Rechte für ein hochmodernes orales Sprühsystem zur Verabreichung verschiedener auf Cannabis basierende Produkte wie z. B. Öle und Flüssigkeiten. Dieses einzigartige Verabreichungssystem verfügt über ein luft- und wasserdichtes Design, das die Haltbarkeit verlängert und die Produktqualität verbessert. Bemerkenswert ist, dass die Marke BIS die BIS-Sublingualfilme auf den Markt bringen wird, die mit Cannova, einem Anbieter innovativer Lösungen für den Cannabiskonsum, entwickelt wurden. Diese Sublingualfilme wurden konzipiert, um den Geschmack von Cannabinoiden zu überdecken, und die Löslichkeit erhöhen sollen. Die sublingualen Streifen, die durch Platzierung unter der Zunge konsumiert werden, ermöglichen eine schnelle Absorption über die Schleimhaut, wodurch die Cannabinoide den Leberstoffwechsel umgehen. "Nabis hat sich seit jeher der Entwicklung und dem Vertrieb von Produkten höchster Qualität verschrieben", sagte Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. "Unsere Entwicklung der Marke BIS für CBD-Produkte spiegelt unser Engagement für Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit wider. Während wir die Marke BIS weiter ausbauen, freuen wir uns, Ihnen eine elegante Produktlinie zu präsentieren, die nach unserer Ansicht eine Nachfrage decken wird, die in der Cannabis- und CBD-Branche bisher unerfüllt geblieben ist." BIS-Produkte werden in den USA in den Nabis-Apotheken und online auf der E-Commerce-Website von BIS, www.beinsynergy.com, erhältlich sein und voraussichtlich Ende 2019 auf den Markt kommen. Nabis gibt bekannt, dass das Unternehmen, die in seiner Pressemitteilung vom 29. Januar 2019 angekündigte Akquisition von 100 % der Mitgliedschaftsanteile der Organica Patient Group Inc. ("OPG") und der RDF Management Group ("RDF") sowie die in der Pressemitteilung vom 28. Januar 2019 angekündigte Investition in eine 70 %-Beteiligung an der Hivemind Refinery ("HIVEMIND") aufgekündigt hat. Nabis beabsichtigt, andere Möglichkeiten zu verfolgen, und führt diese Transaktionen nicht mehr durch. Über Nabis Holdings Inc. Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und alle Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei Mitgründern der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.nabisholdings.com/. Für weitere Fragen: Investorenkontakt Allison Soss KCSA Strategic Communications Tel.: 212-896-1267 Nabis@kcsa.com Unternehmenskontakt: Shay Shnet, CEO and Director Tel.: 604-687-7130 info@nabisholdings.com