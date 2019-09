The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US24422EVA45 JOHN DEERE C 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US24422EVB28 JOHN DEERE C 19/26 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US26441CBG96 DUKE ENERGY 19/UND. BD02 BON USD N

CA XFRA US34964CAE66 FORTHOME+SEC 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US500769JD71 KRED.F.WIED.19/29 ANL DL BD02 BON USD N

CA XFRA USU8968GAF10 TRIUMPH GRP 19/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS2051904733 I.GAME TECH. 19/28 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2052286676 MATTER TELEC 19/24 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2052290439 MATTER TELEC 19/26 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2052320954 VERIZON COMM 19/32 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2052321093 VERIZON COMM 19/39 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2052321176 VERIZON COMM 19/30 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS2052998403 ANZ NZ I.LDN 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2053052895 EDP FIN. 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA 4B5 XFRA AU0000009789 PENDAL GROUP LTD EQ00 EQU EUR N

CA NC3 XFRA AU000000N271 NORTHERN COBALT LTD O.N. EQ00 EQU EUR N

CA EMH XFRA DE000A2YN777 PFERDEWETTEN.DE AG NA ON EQ00 EQU EUR Y

CA VIH1 XFRA DE000A2YPDD0 VIB VERMOEGEN NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA YDAB XFRA KYG9877S1021 YUE DA INTL HLDGS HD -,10 EQ00 EQU EUR N

CA OSM XFRA US68276W1036 ONESMART SPONS.ADR/40 EQ00 EQU EUR N