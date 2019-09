The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0224020 BNG BK 2019 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A12UAR2 DT.PFBR.BANK MTN.35237 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3BE6 HCOB IS 09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0378641205 FDO DE TIT.D.D.S.E. 15/19 BD00 BON EUR N

CA WISA XFRA FR0011321256 WENDEL S.A. 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011321405 KLEPIERRE 12-19 MTN BD00 BON EUR N

CA OF3G XFRA FR0012159820 CIE F.FONCIER 14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA HN8A XFRA XS0829215838 HYPO NOE LB F.N.U.W.12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0CR39 DEKA STUFENZINS ANL 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1HE0 LB.HESS.-THR.IS.09B/2014 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4J37 HCOB IS 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US4581X0BG29 INTER-AMER.DEV.BK 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0452319337 HENSON FIN. 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1117287398 PENTAIR FINANCE 15/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0024824 BENDIGO+ADEL.BK 2019 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1292513105 FCE BANK PLC 15/19 FLR BD02 BON EUR N

CA FLPC XFRA LU0087045034 BNPP L1 FD-EQ.EURO INH.C FD00 EQU EUR N