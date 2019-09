The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2YPE27 THUERINGEN LS 19/39 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMF4 DZ BANK CLN E.9776 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZ48 DEKA MTN IS.S.7660 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZ55 DEKA IHS SERIE 7661 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZ63 DEKA MTN IS.S.7662 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0U135 DEKA DL FESTZINS 19/22 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0U143 DEKA CD FESTZINS 19/21 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB35M6 LB.HESS.THR.CARRARA09I/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35N4 LB.HESS.THR.CARRARA09J/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35P9 LB.HESS.THR.CARRARA09K/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35Q7 LB.HESS.THR.CARRARA09L/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB27W0 NORDLB 3 PH.BD. 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35L8 LB.HESS.THR.CARRARA09H/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB27X8 NORDLB 3 PH.BD. 16/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013444502 DASSAULT SYS 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013444536 DASSAULT SYS 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013444544 DASSAULT SYS 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013444551 DASSAULT SYS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013447166 PEUGEOT SA 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA GB00BJFT0609 KAEVA 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US00914AAD46 AIR LEASE 19/23 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US00914AAE29 AIR LEASE 19/29 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US02665WDD02 AM.HONDA FIN 19/24 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US05531FBJ12 BB+T 19/23 MTN BD02 BON USD N