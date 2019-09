FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.091 EUR

FDN XFRA US29275Y1029 ENERSYS DL-,01 0.159 EUR

EZV XFRA US25754A2015 DOMINOS PIZZA INC. DL-,01 0.591 EUR

FQI XFRA US2538681030 DIGITAL REALTY TR. DL-,01 0.981 EUR

DSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.250 EUR

DY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.082 EUR

EC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.182 EUR

CA3 XFRA US2003401070 COMERICA INC. DL 5 0.609 EUR

CH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.368 EUR

CSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.202 EUR

5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.491 EUR

HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.236 EUR

4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.273 EUR

BBY XFRA US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01 0.154 EUR

ADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.718 EUR

AMC XFRA US0126531013 ALBEMARLE CORP. DL-,01 0.334 EUR

LQZ1 XFRA TH0796010R11 THAI OIL -NVDR- BA 10 0.030 EUR

LQZ XFRA TH0796010013 THAI OIL PCL -FGN- BA 10 0.030 EUR

SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 0.002 EUR

DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO. 0.029 EUR

8C9 XFRA KYG211861045 CN.SANJIANG F.CHEM.HD-,10 0.006 EUR

NC2B XFRA HK0883013259 CNOOC LTD O.N. 0.038 EUR

IHA XFRA HK0606037437 CHINA AGRI INDS HLD. 0.002 EUR

43B XFRA GB00B1FP8915 BBA AVIATION PLC LS-,2976 0.038 EUR

DQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01 0.034 EUR

HGM XFRA GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001 0.056 EUR

RG8 XFRA GB0007594764 RPS GRP PLC LS-,03 0.027 EUR

DVK XFRA GB0002652740 DERWENT LONDON LS-,05 0.236 EUR

IUSZ XFRA IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.107 EUR

RMC XFRA FR0000130395 REMY COINTREAU EO 1,60 2.650 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.354 EUR

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.051 EUR

EUNY XFRA IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.511 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.388 EUR

144A XFRA CA2284622065 CROWN POINT ENERGY 0.023 EUR