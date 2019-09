FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.763 EUR

VNX XFRA NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 0.341 EUR

Q9S XFRA HK2778034606 CHAMPION REAL EST. UTS 0.015 EUR

CPF XFRA HK0267001375 CITIC LTD. 0.021 EUR

MX7A XFRA HK0200030994 MELCO INTL SUBDIV. 0.007 EUR

ES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.095 EUR

WXC1 XFRA US4617305093 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.636 EUR

4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.073 EUR

02G XFRA CNE100000Q35 GUANGZHOU AUTO.GRP H YC 1 0.006 EUR

08T XFRA CA89156V1067 TOURMALINE OIL CORP. 0.083 EUR

MX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.327 EUR

4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.069 EUR

I5U XFRA CA45823T1066 INTACT FINANCIAL CORP. 0.525 EUR

G04 XFRA CA3801341064 GMP CAPITAL INC. 0.017 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.041 EUR

1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.118 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR

39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.018 EUR

BCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.548 EUR

CSB XFRA BMG8114Z1014 COSCO SHIPP.INTL(HK)HD-10 0.008 EUR

DIN XFRA BMG2759B1072 DIGITAL CHINA HLDGS HD-10 0.004 EUR

C83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.139 EUR

7ER XFRA AU000000EPW7 ERM POWER LTD 0.028 EUR

LX6 XFRA AU000000ASB3 AUSTAL LTD 0.019 EUR

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.145 EUR

I5M XFRA US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 0.555 EUR

1AL XFRA CA0115321089 ALAMOS GOLD (NEW) 0.009 EUR

9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.191 EUR

TDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.150 EUR

1MD XFRA KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01 0.004 EUR

SIU XFRA US8603721015 STEWART INFO. SERV. DL 1 0.273 EUR

SRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.173 EUR

9SG XFRA AU000000SVW5 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD 0.131 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.154 EUR

0V6 XFRA US92840M1027 VISTRA ENERGY CORP DL-,01 0.114 EUR