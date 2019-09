FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA KYG9877P1321 YUE DA INTL HLDGS HD -,10

KOU XFRA KYG532241042 KWG GROUP HOLDINGS HD-,10

CTH XFRA BMG2442N1048 COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10

75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10