Serviceware SE: Serviceware schließt Kooperation mit TU Darmstadt im Bereich Künstliche Intelligenz DGAP-News: Serviceware SE / Schlagwort(e): Kooperation Serviceware SE: Serviceware schließt Kooperation mit TU Darmstadt im Bereich Künstliche Intelligenz 12.09.2019 / 08:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Serviceware schließt Kooperation mit TU Darmstadt im Bereich Künstliche Intelligenz Bad Camberg, 12. September 2019. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) kooperiert mit der Technischen Universität Darmstadt ("TU Darmstadt") bei der gemeinsamen praxisorientierten Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz ("KI"). Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben die Partner jetzt unterzeichnet. Ziel ist, aktuelle Fragestellungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz gemeinsam zu bearbeiten und zu erforschen. Ergebnis der Forschung sollen Anwendungsmöglichkeiten von KI für die digitale Ökonomie insgesamt sein. Entsprechend planen Serviceware und die TU Darmstadt unter der Leitung des Wirtschaftsinformatik-Professors und KI-Experten Prof. Dr. Peter Buxmann die Durchführung gemeinsamer Studien auf dem Gebiet der KI. Serviceware erwartet aus der Kooperation neben weiterführenden Erkenntnissen für die Wissenschaft und die Softwareindustrie generell konkrete Impulse für die Weiterentwicklung der eigenen integrierten Enterprise Service Management (ESM)-Plattform. Die Serviceware-Plattform ist dabei prädestiniert, künftig aufgrund der vorhandenen umfassenden Datenbasis mittels Künstlicher Intelligenz Serviceprozesse und -entscheidungen zu beschleunigen und zu optimieren. Schon kurzfristig kann KI zur effizienten Umsetzung von Routineaufgaben beitragen. Direkte Anknüpfungspunkte ergeben sich z. B. für das Knowledge-Management-Modul der Plattform, das von der Serviceware-Tochter SABIO entwickelt wurde. Die TU Darmstadt genießt im Bereich Künstliche Intelligenz einen hervorragenden Ruf und zählt auch in internationalen Rankings zu den führenden Forschungseinrichtungen im Bereich KI in Europa. Sie grenzt sich klar von anderen universitären Standorten in Deutschland ab und weist die gebotene Interdisziplinarität auf, um das Potenzial der KI breit und optimal zu entfalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die TU Darmstadt als "ein Juwel in Fragen der Künstlichen Intelligenz." Dirk K. Martin, CEO und Gründer von Serviceware: "Mit der TU Darmstadt haben wir einen exzellenten Kooperationspartner im Bereich Künstliche Intelligenz gewonnen. Ich halte die Verknüpfung von Forschung und Praxis für essenziell, damit die deutsche Softwareindustrie bei diesem Megathema international weiter eine gestaltende Rolle spielt. Natürlich sind wir stolz, dass die TU Darmstadt uns als mittelständisches Softwareunternehmen als Partner für KI gewählt hat. Perspektivisch werden diese Kooperation und Künstliche Intelligenz insgesamt dazu beitragen, dass Serviceware seine führende Rolle bei der Digitalisierung von Serviceprozessen auf europäischer Ebene ausbauen und seinen Kunden noch effizientere Softwarelösungen anbieten kann." Professor Dr. Hans Jürgen Prömel, Präsident der Technischen Universität Darmstadt: "KI wird die Arbeitswelt und damit auch Serviceprozesse immer stärker prägen. Die globalen Wachstumseffekte, die durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz generiert werden können, sind signifikant. In dieser Entwicklung ist das Zusammenspiel von Wissenschaft, Industrie und Politik notwendig und unsere Kooperation mit Serviceware passt bestens in diesen Kontext. Über Serviceware SE Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management / Business Intelligence). Serviceware hat mehr als 800 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 9 DAX-Unternehmen sowie 4 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware.se. 