6 % für Adva Optical oder + 4 % für Aixtron oder 8,6 % für SGL Carbon waren gestern die typischen Kursverläufe in Frankfurt. Allesamt haben sie die gleiche Ausgangsbasis: Nach deftigen Verlusten bis knapp 50 % geht es für diese Titel um das Erholungspotenzial. Im Minimum sind 25 bis 30 % die Erwartung im Schnitt. Vorbehaltlich der Reaktion auf die EZB-Entscheidungen liegen in diesen Titeln die besten kurzfristigen Chancen der nächsten zwei bis drei Monate.



