Der Donnerstag hält für den DAX in der Eröffnungsphase Gewinne bereit, Indikationen signalisieren ein Startniveau von rund 12.400 Punkten. Die weitere Annäherung der Amerikaner im Handelsstreit mit China sowie die bevorstehende Sitzung der EZB sorgen für eine insgesamt positive Grundstimmung. Hinzu kommen Kursgewinne zur Wochenmitte an der Wall Street sowie am Morgen in Asien. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

