Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unternehmensanleihen erobern zunehmend den negativen Renditebereich, und auch bei Neuemissionen können inzwischen negative Renditen platziert werden, so die Analysten der DekaBank.Dennoch würden sich Investoren noch ein wenig schwer mit der negativen Verzinsung risikobehafteter Anleihen tun. Trotz der Aussicht auf eine Wiederauflage des Corporate Bond-Kaufprogramms der EZB würden die Risikoaufschläge bei Kassa-Anleihen hinter der freundlichen Entwicklung der CDS-Spreads am Derivatemarkt zurückbleiben. Sollte die EZB erneute Käufe von Unternehmensanleihen ankündigen, dürften die Spreads am Kassamarkt wieder gegenüber den Derivaten aufholen. Die Nachfrage nach Neuemissionen sei jedenfalls ungebrochen und selbst sehr große Emissionen mit diversen Tranchen über mehrere Mrd. EUR seien wie bisher massiv überzeichnet worden. (Ausgabe September/ Oktober 2019) (12.09.2019/alc/a/a) ...

