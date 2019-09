Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AB Inbev nach Neuigkeiten zum Börsengang der Asiensparte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Strategisch betrachtet sei der Börsengang des Asiengeschäfts ohne Australien sinnvoll, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kreisen zufolge will der Brauereikonzern damit rund 5 Milliarden US-Dollar erlösen. Damit könne AB Inbev weiter Schulden abbauen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 06:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

