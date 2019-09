Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der deutsche Aktienmarkt fester in den Handel gestartet. Der Dax notierte am Donnerstag 0,3 Prozent im Plus bei 12.393 Punkten. "Zuversicht und freudige Erwartung prägen die Gemütslage der Anleger", erklärte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader.

