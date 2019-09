Die Privatbank Berenberg hat Evotec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 28 Euro belassen. Die Bewertung des Biotechnologieunternehmens habe nach dem Ausverkauf im August ein attraktives Niveau erreicht, schrieb Analyst Patrick Trucchio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als die fundamentale Lage weiterhin aussichtsreich sei./mf/la

