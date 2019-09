Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta009/12.09.2019/09:08) - Stellungnahme zur Hauptversammlung Gestern, am 11.09.2019, wurde die ordentliche Hauptversammlung der UHR.DE AG abgehalten. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden abgearbeitet und alle unterbreiteten Beschlussvorlagen mit fast 100 Prozent angenommen. Die Präsenz- und Abstimmungsergebnisse sind unter folgendem Link auf unserer IR-Seite abrufbar: https://www.uhr-ag.com/wp-content/uploads/2019/09/Pr%C3%A4senz-und-Abstimmungser gebnisse-HV-2019.pdf Während der Hauptversammlung kursierten in einschlägigen Aktienboards im Internet Gerüchte, dass Personen von Uhrenherstellern (u. a. Carlos Rosillo, Rafael Rolli) auf der Gästeliste standen bzw. anwesend gewesen sein sollten. Dem widersprechen wir hiermit. Zu keinem Zeitpunkt wurde von der Gesellschaft eine Gästeliste bzw. das Teilnehmerverzeichnis veröffentlicht. Wir distanzieren uns von den verbreiteten Meldungen und Gerüchten in diversen Boards. Für die Inhalte sind ausschließlich die Betreiber verantwortlich und zu keinem Zeitpunkt die UHR.DE AG.



Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: http://www.uhr-ag.com



(Ende)



Aussender: uhr.de AG Adresse: Rungestr. 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Norman Mudring Tel.: +49 30208498826 E-Mail: investoren@uhr.de Website: www.uhr.de



ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1568272080011



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 12, 2019 03:08 ET (07:08 GMT)