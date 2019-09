Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sommerpause an den Märkten hat den Handel mit Covered Bonds und Pfandbriefen nahezu gänzlich einschlafen lassen, so die Analysten der DekaBank.Die Liquidität habe ohnehin stark darunter gelitten, dass die EZB mit ihren Käufen einen beträchtlichen Teil der Covered Bonds aus dem Markt genommen habe. Da im August so gut wie keine neuen Anleihen emittiert worden seien, habe nun auch der Nachschub an frischem Material gefehlt. Somit hätten viele Marketmaker ihre Preise umsatzlos der Hausse am Bundmarkt folgen lassen, sodass inzwischen kaum noch gedeckte Anleihen mit positiver Rendite zu finden seien. ...

