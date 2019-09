Gablitz (www.anleihencheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000PZ8KUF0/ WKN PZ8KUF) der BNP Paribas auf die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) vor.Vor gut einem Jahr habe die Aktie von Fresenius Medical Care mit 90 Euro noch nahezu auf Allzeithoch notiert, dann sei die Gewinnwarnung gekommen: In Etappen sei die Aktie auf 70, später sogar auf 55 Euro abgesackt. In der anschließenden Erholungsphase habe die Aktie Anfang Mai wieder 75 Euro erreicht; aktuell würden 62,50 Euro bezahlt. Für nicht allzu pessimistische Anleger mache die anhaltende Volatilität der Aktie kurz- und mittelfristige Seitwärtsstrategien besonders profitabel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...