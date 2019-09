Hannover (www.anleihencheck.de) - Grundsätzlich zeigen sich Primär- und Sekundärmarkt in dieser Woche von der zurückhaltenden Seite - natürlich auch im Hinblick auf die am Donnerstag anstehende Sitzung des EZB-Rats, so Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB.Grundsätzlich herrsche die Marktmeinung vor, dass die Geldpolitik wieder etwas lockerer werde, allerdings sei eine Unsicherheit bezüglich des Grads der Lockerung und der Umsetzung bzw. Instrumente deutlich spürbar. Die Unsicherheit, unserer Meinung nach existiert eher negatives Überraschungspotenzial (also eine weniger starke Lockerung als erwartet), ist sicherlich aus den Aussagen verschiedener Ratsmitglieder abgeleitet, deren Grundtenor nicht als dovish zu bezeichnen war, so die Analysten der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...