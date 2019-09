Das in Alkmaar ansässige kommunale Entsorgungsunternehmen HVC will den MVA-Betreiber AEB Amsterdam vollständig übernehmen. Mit der erforderlichen Buchprüfung werde unverzüglich begonnen, teilte die Stadt Amsterdam als Eigentümerin des Unternehmens mit. Sie strebt nach eigenen Angaben eine Einigung noch vor Jahresende an. HVC äußerte sich zurückhaltender. Der Entsorger gehört einer Gruppe von 44 Gemeinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...