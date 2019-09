Deutsche Bank: Sorgt diese Technologiestrategie für den Turnaround?

Die Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) hat sich einen radikalen Sparplan verordnet, der den Abbau von 18.000 Mitarbeitern vorsieht. Ziel ist es, bis zum Jahr 2022 rund 6 Mrd. Euro einzusparen. Auf der anderen Seite will Deutschlands größte Privatbank aber auch 13 Mrd. Euro in die Technologie investieren. Im Fokus steht dabei China.

China im Fokus

Die Volksrepublik gehört in vielen Bereichen, wie z.B. beim mobilen Bezahlen, künstlicher Intelligenz und Robotik, zu den innovativsten Ländern der Welt. Genau das ist laut der Deutschen Bank auch der Grund dafür, dass China Kern der Wachstumsstrategie des DAX-Konzerns ist. Deshalb eröffnet die Deutsche Bank als erstes deutsches Finanzinstitut in China einen Fintech-Hub.

Technologie-Anlaufstelle in China

Mit der neuen Hauptstelle in Schanghai will sich die Deutsche Bank stärker mit der Szene vor Ort vernetzen und ggf. neue Technologien in die eigenen Systeme integrieren. Die Fintech-Szene in China gehört zu den größten der Welt. Derzeit existieren im Reich der Mitte alleine 8 Fintechs mit einem Marktwert von über 1 Mrd. US-Dollar.

