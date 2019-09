Zwei X-perten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: der eine grösser, der andere älter und einer mag Apple… der andere hat zumindest beim mobilen Telefonieren andere Präferenzen. Aber die iPhones werden interessanter, weil in den 11er-Modellen endlich eine anständige Kamera verbaut wird. Auch weiterhin hat Apple viele Ideen - über Apple Arcade kann gespielt werden was das Zeug hält und Apple TV+ soll per streaming die Nutzer seriensüchtig machen.

