Unterföhring (ots) - Ein Gospelchor, zwanzig Tänzer, Feuerspucker, Akrobaten und Beistand von ganz oben! "Toi, toi, toi, das wird schon", Entertainment-"Gott" Roberto Blanco wünscht Luke Mockridge für seine neue SAT.1-Prime-Time-Show "LUKE! Die Greatnightshow", die am Freitag, 13. September 2019, um 20:15 Uhr startet, alles Gute. Was soll da noch schiefgehen? Zum Auftakt der Greatnightshow verwandelt der Entertainer sein Studio abwechselnd in eine Tanz-, Talk-, Musik-, Musical- oder Stand-up-Bühne. Er spielt mit Nora Tschirner, tanzt mit Jorge González, singt mit Lewis Capaldi, spricht mit Kids über den ZDF-Fernsehgarten, unterhält sich mit David Hasselhoff und feiert die Premiere seines ersten eigenen Musicals "East Side Story - eine Liebesgeschichte von West nach Ost". Und da "LUKE! Die Greatnightshow" "keine Hate-Night, sondern eine Great-Night" ist, reicht Luke Mockridge Andrea Kiewel in der Show symbolisch die Hand: "Liebe 'Kiwi', ich bin noch sieben Wochen auf Sendung. Du bist jederzeit herzlich eingeladen und darfst machen, was du willst - auch mit einer Kiwi telefonieren."



Für den musikalischen Rahmen sorgt seine Showband Sprengstoff. Produziert wird die Greatnightshow von LUCKY Pics und Brainpool TV.



Der SAT.1 Fun Freitag, ab 13. September 2019:



"LUKE! Die Greatnightshow", um 20:15 Uhr

"Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte", um 22:35 Uhr

"NightWash", um 23:30 Uhr



