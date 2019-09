EMX Royalty besitzt ein großes Portfolio an Lizenzen, Beteiligungen und Explorationsgebieten. Darunter befinden sich sowohl konservative als auch spekulative Projekte, wie in Nevada oder auf Haiti.

Die Leeville-Liegenschaft

Das Leeville-Konzessionsgebiet ist ein wichtiger Posten im Portfolio von EMX Royalty (1,84 CAD, 1,27 Euro; CA36873J1075). Es deckt Teile des Untertage-Goldabbaus von Nevada Gold Mines (früher Newmont Goldcorps) in dem US-Bundesstaat ab. Die Minen von Nevada Gold Mines liegen am nördlichen Carlin-Trend. Dazu gehören auch die Operationen Leeville und Turf. Nevada Gold Mines strebt nach einer Erweiterung des Vorkommens. Die Lizenzgebühren fließen kontinuierlich, denn EMX besitzt eine 1 % Gross Smelter Return an Leeville. In der Praxis sieht das folgendermaen aus: Im ersten Quartal 2019 flossen so 188 Unzen Gold in die Kasse von EMX. Für 323.000 CAD wurden sie verkauft. Hier kann EMX also kräftig mitverdienen, ohne sich selbst einem Bergbaurisiko auszusetzen. Das Leeville-Gebiet gehört auch zum Joint Venture zwischen Barrick Gold und Nevada Gold Mines.

Aktivitäten in Haiti

Wenn auch Haiti politisch kein einfaches Pflaster ist, so bieten sich hier Gelegenheiten, die EMX nutzt. Hier verfolgte EMX sieben Explorationsprojekte. Der Inselstaat beherbergt zahlreiche Gold-, Silber- und Kupfervorkommen. Bereits im Jahr 2006 leitete EMX ein Explorationsprogramm ein. Damals war das Rohstoff-Potenzial Haitis noch kaum erschlossen. 2008 schlossen dann EMX und Newmont Ventures Limited eine strategische Allianz. Dieser Joint-Venture-Vertrag erstreckte sich auf folgende Projekte: La Miel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...